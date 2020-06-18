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Факты / Происшествия

Привязали на цепь и били: на Одесчине мать с друзьями издевалась над дочкой

В одном из сел Белгород-Днестровского района правоохранители предъявили обвинение матери, ее сожителю и подруге за пытки над 11-летней дочкой.

Следствие установило, что ребенка избивали и привязывали на цепь, чтобы он не мог убежать.

Пытками занималась 42-летняя мать девочки и 41-летняя подруга, которая и посоветовала это.

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40-летний сожитель женщины прикрепил цепь к дивану.

Инцидент произошел в апреле этого года. Тогда соседи рассказали, что мать избила дочь, потому что она не спросила и ушла домой из гостей, где взрослые употребляли спиртные напитки.

Против фигурантов было начато расследование по статье об умышленном телесном повреждении, но спустя два месяца расследования, статью переквалифицировали.

Теперь их обвиняют в пытках оп статье 127 Уголовного кодекса. Мать проходит по еще одной статье УК — Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, относительно которого установлена опека или попечительство. Расследование еще продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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