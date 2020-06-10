Прокуратура Одесской области за похищение и изнасилование 8-летнего мальчика осудила злоумышленника на 12 лет лишения свободы.

Ильичевский городской суд назначил 31-летнему жителю Черноморска такое наказание по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 152 (Изнасилование) УК Украины. Его признали виновным в похищении, издевательствах, изнасиловании с причинением физических страданий малолетнего мальчика.

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— Благодаря принципиальной позиции прокуроров отдела ювенальной юстиции прокуратуры Одесской области 31-летний житель Черноморска признан виновным в похищении, с причинением физических страданий, и изнасиловании малолетнего ребенка, — говорится в сообщении прокуратуры Одесской области.

Следствием было установлено, что в июле 2018 года мужчина похитил 8-летнего мальчика с детской площадки и повел к себе домой, где и совершил преступление в отношении ребенка.

Тогда, по словам матери, мальчик вышел на улицу и через несколько минут перестал отвечать на телефонные звонки.

Работники полиции сразу начали поиски ребенка. Через час личность мужчины была установлена и его задержали. В квартире злоумышленника правоохранители нашли разыскиваемого мальчика.

Источник: Прокуратура Одесской области