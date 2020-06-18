В одному з сіл Білгород-Дністровського району правоохоронці пред’явили звинувачення матері, її співмешканцю і подрузі у тортурах над 11-річною донькою.

Слідство встановило, що дитину били і прив’язували на ланцюг, щоб вона не могла втекти.

Тортурами займалася 42-річна мати дівчинки і 41-річна подруга, яка і порадила це.

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40-річний співмешканець жінки прикріпив ланцюг до дивана.

Інцидент стався в квітні цього року. Тоді сусіди розповіли, що мати побила доньку, бо вона без дозволу пішла з гостей, де дорослі вживали спиртні напої.

Проти фігурантів було розпочато розслідування за статтею про умисне тілесне ушкодження, але через два місяці розслідування, статтю перекваліфікували.

Тепер їх звинувачують у тортурах за статтею 127 Кримінального кодексу. Мати проходить за ще однією статтею КК – Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, щодо якого встановлено опіку або піклування. Розслідування ще триває.