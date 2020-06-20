В Киеве на Троещине автомобиль сбил остановку общественного транспорта.

Пока неизвестно, пострадали ли в аварии люди. Также правоохранители пока не прокомментировали причину, по которой водитель осуществил наезд на остановку.

Очевидцы рассказали, что пешеходы едва не устроили самосуд над водителем.

Прибывшие на место ДТП полицейские оградили место аварии.

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В Киеве за 2019 год зафиксировали почти 41 тыс. ДТП. Основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков.

Правоохранители отмечают, что часто водители попадают в аварии, когда отвлекаются от дороги на общение по телефону.