PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Люди ледь не вчинили самосуд: у Києві авто влетіло в зупинку

У Києві на Троєщині автомобіль збив зупинку громадського транспорту.

Поки невідомо, чи постраждали в аварії люди. Також правоохоронці поки не прокоментували причину, через яку водій здійснив наїзд на зупинку.

Очевидці розповіли, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм.

Поліцейські, які прибули на місце, огородили місце аварії.

Читайте: ДТП з постраждалими під Ужгородом: одна машина перекинулася, інша – згоріла

У Києві за 2019 рік зафіксували майже 41 тис. ДТП. Основні причини аварій: порушення правил маневрування, недотримання дистанції, перевищення безпечної швидкості та порушення правил проїзду перехресть.

Правоохоронці зазначають, що часто водії потрапляють в аварії, коли відволікаються від дороги на розмови телефоном.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх