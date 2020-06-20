У Києві на Троєщині автомобіль збив зупинку громадського транспорту.

Поки невідомо, чи постраждали в аварії люди. Також правоохоронці поки не прокоментували причину, через яку водій здійснив наїзд на зупинку.

Очевидці розповіли, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм.

Поліцейські, які прибули на місце, огородили місце аварії.

Читайте: ДТП з постраждалими під Ужгородом: одна машина перекинулася, інша – згоріла

У Києві за 2019 рік зафіксували майже 41 тис. ДТП. Основні причини аварій: порушення правил маневрування, недотримання дистанції, перевищення безпечної швидкості та порушення правил проїзду перехресть.

Правоохоронці зазначають, що часто водії потрапляють в аварії, коли відволікаються від дороги на розмови телефоном.