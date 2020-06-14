В Северодонецке утонул мужчина вместе с ребенком

В озере Чистое, что в городе Северодонецк, спасатели обнаружили тело мужчины и его девятилетнего сына.

Информация спасателям поступила еще вечером 13 июня.

— По прибытии к месту вызова, по словам очевидцев спасатели установили, что мужчина 1987 года рождения вместе с сыном 2011 года рождения купались в озере и так и не вынырнули из воды, — сообщили в ГСЧС Луганской области.

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Почти через полтора часа поисков водолазы со дна озера достали тела мужчины и ребенка.

Лодка на Харьковщине

10 июня 9-летний мальчик утонул во время катания на лодке на глазах его старшего брата и сестры.

Дети взяли из дома деревянную лодку и плавали в ней по реке без присмотра родителей.

В лодке были дырки и через некоторое время она ушла под воду.