В Винницкой области 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою шестилетнюю родственницу.

В полицию обратилась соседка. Выяснилось, что нетрезвый мужчина совершил в отношении шестилетней девочки насильственные действия сексуального характера, и несколько раз ударил ее рукой по голове и туловищу.

Ранее мужчина был судим за кражу. Установлено, что он проживает в том же населенном пункте.

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Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице. Врач рассказал, что это было изнасилование.

Злоумышленника уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. За совершенное преступление подозреваемому грозит лишение свободы до 15 лет.

К сожалению, изнасилования несовершеннолетних в Украине — не редкость. Недавно во Львове 18-летний местный житель изнасиловал 12-летнего мальчика. Во время прогулки матери с детьми в Железнодорожном районе пропал ее сын.

Когда ребенок сам пришел домой, он рассказал, что к нему подошел мужчина, и попросил помочь толкнуть мопед. В парке ребенок был изнасилован.