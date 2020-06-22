У Вінницькій області 28 річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував свою шестирічну родичку.

До поліції звернулася сусідка. З’ясувалося, що нетверезий чоловік вчинив стосовно шестирічної дівчинки насильницькі дії сексуального характеру, та декілька разів вдарив її рукою по голові та тулубу.

Раніше чоловік був судимий за крадіжку. З’ясовано, що він проживає в тому ж населеному пункті.

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Наразі постраждала дитина знаходиться у лікарні. Лікар розповів, що це було зґвалтування.

Зловмисника вже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєний злочин підозрюваному загрожує позбавлення волі до 15 років.

На жаль, зґвалтування неповнолітніх в Україні – не рідкість. Нещодавно у Львові 18-річний м ісцевий житель зґвалтував 12-річного хлопчика. Під час прогулянки матері з дітьми в Залізничному районі пропав її син.

Коли хлопчик сам прийшов додому, він розповів, що до нього підійшов чоловік, і попросив допомогти штовхнути мопед. У парку дитина була зґвалтована.