Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения, который государство и волонтеры три месяца готовили к приему больных коронавирусом, рискует превратиться на вторые Новые Санжары.

Местные жители не пропускают скорые с пациентами на территорию больницы, полицейские попытались их оттеснить, произошли столкновения, сообщает журналист ICTV Татьяна Доцяк.

До этого и чернобыльцы, которых здесь лечат, и медики диспансера молчали, а теперь заявляют, что это их больница, и отказываются работать, угрожают голодовкой.

В результате столкновений с митингующими пострадали двое полицейских. У одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у другого — ушиб голени. Оба госпитализированы.

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Местная полиция отрыла три производства:

по ч. 2 ст. 345 УКУ — Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа;

ч. 1 ст. 279 УКУ — Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия;

ч. 2 ст. 296 УКУ — Хулиганство.

В совокупности максимальное наказание за эти правонарушения — до 5 лет лишения свободы.











Вторые Новые Санжары: в Харькове столкновения под больницей для больных Covid-19 / 3 фотографии

Протесты в Новых Санжарах

В феврале 2020 года, когда из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, которых направили на обсервацию в Новые Санжары Полтавской области, местные жители устроили массовые акции протеста.

Главная причина — страх заражения.

Тогда между участниками акций протеста и правоохранителями также произошли столкновения. Полиция задержала около двух десятков самых активных. В итоге — только двух из них суд оштрафовал на 850 грн.