Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения, который государство и волонтеры три месяца готовили к приему больных коронавирусом, рискует превратиться на вторые Новые Санжары.
Местные жители не пропускают скорые с пациентами на территорию больницы, полицейские попытались их оттеснить, произошли столкновения, сообщает журналист ICTV Татьяна Доцяк.
До этого и чернобыльцы, которых здесь лечат, и медики диспансера молчали, а теперь заявляют, что это их больница, и отказываются работать, угрожают голодовкой.
В результате столкновений с митингующими пострадали двое полицейских. У одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у другого — ушиб голени. Оба госпитализированы.
Читайте: У 89 эвакуированных в Новых Санжарах не обнаружен коронавирус – СНБО
Местная полиция отрыла три производства:
- по ч. 2 ст. 345 УКУ — Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа;
- ч. 1 ст. 279 УКУ — Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия;
- ч. 2 ст. 296 УКУ — Хулиганство.
В совокупности максимальное наказание за эти правонарушения — до 5 лет лишения свободы.
Протесты в Новых Санжарах
В феврале 2020 года, когда из пораженного коронавирусом Уханя в Украину прибыл спецрейс с 94 людьми, которых направили на обсервацию в Новые Санжары Полтавской области, местные жители устроили массовые акции протеста.
Главная причина — страх заражения.
Тогда между участниками акций протеста и правоохранителями также произошли столкновения. Полиция задержала около двух десятков самых активных. В итоге — только двух из них суд оштрафовал на 850 грн.