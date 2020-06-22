Харківський обласний диспансер радіаційного захисту населення, який держава та волонтери три місяці готували до прийому хворих на коронавірус, ризикує перетворитися на другі Нові Санжари.
Місцеві мешканці не пропускають швидкі з пацієнтами на територію лікарні, поліцейські спробували їх відтіснити, сталися сутички, повідомляє журналіст ICTV Тетяна Доцяк.
До цього і чорнобильці, яких тут лікують, і медики диспансеру мовчали, а тепер заявляють, що це їхня лікарня, і відмовляються працювати, погрожують голодуванням.
Внаслідок сутичок з мітингувальниками постраждали двоє поліцейських. У одного з них закрита черепно-мозкова травму та струс головного мозку, у іншого – забій гомілки. Обох госпіталізовано.
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Місцева поліція відрила три провадження:
- за ч. 2 ст. 345 ККУ – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу;
- ч. 1 ст. 279 ККУ – Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства;
- ч. 2 ст. 296 ККУ – Хуліганство.
В сукупності максимальне покарання за ці правопорушення – до 5 років позбавлення волі.
Протести у Нових Санжарах
У лютому 2020 року, коли з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 людьми, яких направили на обсервацію у Нові Санжари Полтавської області, місцеві жителі влаштували масові акції протесту.
Головна причина – страх зараження.
Тоді між учасниками акцій протесту та правоохоронцями також сталися сутички. Поліція затримала до двох десятків найактивніших. У підсумку – лише двох з них суд оштрафував на 850 грн.