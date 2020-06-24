На Николаевщине в подвале нашли труп четырехлетней давности

На Николаевщине в селе Новогригорьевка в подвале частного дома нашли мумифицированный труп, который пролежал там с 2016 года.

Хозяин дома 54-летний Михаил Соколенко будто собирался закопать покойника, но почему-то так и не сделал этого, просто оставив тело на своем дворе.

Друзья по бутылке решили заглянуть в подвал пока хозяина не было дома, а спустившись увидели труп человека. Следствие до сих пор не знает, чьи это останки тела и почему умерла эта жертва.

— После проведения соответствующих медицинских исследований мы сможем сказать, что стало причиной смерти, — говорит руководитель следственного отдела Николаевского районного отделения полиции Александр Дирша.

Тело какого-то Геннадия из Николаева со следами насильственной смерти в сельский дом Михаила привезла его знакомая по имени Татьяна. Женщина попросила закопать мертвеца. Впрочем мужчина ослушался, но и в полицию почему-то не обратился.

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Михаила Соколенко допросили и пока отпустили. Ему грозит наказание по меньшей мере за надругательство над телом, хотя и соучастие в убийстве также не исключают.

Сейчас правоохранители разыскивают женщину, которая привезли в село мертвое тело мужчины.

А вот в Полтавской области полиция расследует дело убийства женщины в собственной квартире: по официальной версии следствия, главным подозреваемым является ее бездомный племянник, который таким образом отомстил за отобранную квартиру.

Мужчина планировал уехать из города, однако уже через полчаса после вызова полицейские задержали его в окровавленной одежде на остановке общественного транспорта.

За совершенное убийство мужчине грозит заключение сроком до 7 лет.