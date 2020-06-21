На Житомирщине мужчина с ножом ранил девять человек

В поселке городского типа Иршанск, что на Житомирщине, нападающий с ножом ранил мужчину, а затем и восемь человек, ставших свидетелями схватки и пытавшихся успокоить обидчика.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
Кровавая стычка произошла ночью у входа в местное кафе. Один из пострадавших от полученных ранений скончался в больнице.
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После жестокого нападения мужчина скрылся на своем автомобиле: для его поисков полиция объявила план Перехват.
— Дело открыли по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, — говорится в сообщении.
А вот в Полтавской области полиция расследует дело убийства женщины в собственной квартире: по официальной версии следствия, главным подозреваемым является ее бездомный племянник, который таким образом отомстил за отобранную квартиру.
Мужчина планировал уехать из города, однако уже через полчаса после вызова полицейские задержали его в окровавленной одежде на остановке общественного транспорта.
За совершенное убийство мужчине грозит заключение сроком до 7 лет.