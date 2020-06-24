На Миколаївщині у підвалі знайшли труп чотирирічної давнини

На Миколаївщині у селі Новогригорівка в підвалі приватного будинку знайшли муміфікований труп, який пролежав там з 2016 року.

Господар будинку 54-річний Михайло Соколенко начебто збирався закопати небіжчика, але чомусь так і не зробив цього, просто залишивши тіло на своєму подвір’ї.

Друзі по пляшці вирішили заглянути у підвал поки хазяїна не було вдома, а спустившись побачили труп людини. Слідство досі не знає, чиї це рештки тіла і чому померла ця жертва.

– Після проведення відповідних медичних досліджень ми зможемо сказати про причину смерті, – каже керівник слідчого відділу Миколаївського районного відділення поліції Олександр Дірша.

Тіло якогось Геннадія з Миколаєва зі слідами насильницької смерті до сільського будинку Михайла привезла його знайома на ім’я Тетяна. Жінка попросила закопати мерця. Втім чоловік ослухався, але й у поліцію чомусь не звернувся.

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Михайла Соколенка допитали та поки що відпустили. Йому загрожує покарання щонайменше за наругу над тілом, хоча й співучасть у вбивстві також не виключають.

Зараз правоохоронці розшукують жінку, яка привезли в село мертве тіло чоловіка.

А от у Полтавській області поліція розслідує справу вбивства жінки у власній квартирі: за офіційною версією слідства, головним підозрюваним є її племінних-безхатько, який таким чином помстився за відібрану квартиру.

Чоловік планував поїхати з міста, проте вже за півгодини після виклику поліцейські затримали його у закривавленому одязі на зупинці громадського транспорту.

За скоєне вбивство чоловіку загрожує ув’язнення строком до 7 років.