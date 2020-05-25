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Факты / Происшествия

В Александровской больнице Киева произошел пожар — 15 человек эвакуировали

В Киеве произошел пожар в Александровской больнице. Возгорание возникло на шестом этаже шестиэтажного корпуса медучреждения в подсобном помещении.

Причиной стало короткое замыкание, которое спровоцировало горение.

Как сообщили в ГСЧС, в 18.56 пожар удалось ликвидировать на площади 2 кв.м. Во время ликвидации огня эвакуировали 15 человек.

пожежа олександрівська лікарня

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Огонь повредил электрический щит и входные двери в подсобку. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

По словам персонала больницы, в корпусе, где произошло возгорание, больных коронавирусом не было.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате пожара в Черниговской области погибли четыре человека.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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