Забил до смерти и ограбил: на Полтавщине мужчина напал на кассиршу быстрых кредитов

В Полтавской области мужчина напал на женщину-кассира, которая работает в финучреждении, где выдают быстрые кредиты.

Он забежал в офис, несколько раз ударил женщину молотком по голове, а потом пошел в другую комнату, где забрал из сейфа около 25 тыс. грн.

С награбленным нападавший скрылся с места преступления, оставив кассиршу с разбитой головой. Пострадавшая выбралась на улицу, где прохожие вызвали полицию и скорую.

Женщина получила черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, перелом костей свода черепа, мозговую кому и отек головного мозга. Через сутки она скончалась.

Читайте: В Житомирской области рецидивист ограбил и изнасиловал 84-летнюю пенсионерку

Полиция нашла нападающего. Им оказался 33-летний житель Кременчуга. У него высшее образование, официальная работа, жена и 8-летний сын.

Свой поступок мужчина объяснил сложным материальным положением. Мол, набрался быстрых кредитов под большие проценты.

Теперь ему грозит до 15 лет заключения или даже пожизненный срок.

Недавно похожая ситуация из-за денег возникла в Днепре. Там парень ограбил заправку в спецодежде врача скорой.

Грабитель заставил работников заправки лечь на пол и забрал из кассы около 2 тыс. грн.