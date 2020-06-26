Забив до смерті і пограбував: на Полтавщині чоловік напав на касирку швидких кредитів

У Полтавській області чоловік напав на жінку-касира, яка працює у фінустанові, що видає швидкі кредити.

Він забіг до офісу, кілька разів вдарив жінку молотком по голові, а потім пішов до іншої кімнати, де забрав із сейфу близько 25 тис. грн.

З награбованим нападник зник з місця злочину, залишивши касирку з розтрощеною головою. Постраждала вибралася на вулицю, де перехожі викликали поліцію та швидку.

Жінка отримала черепно-мозкову травму, забій мозку важкого ступеню, перелом кісток склепіння черепа, мозкову кому і набряк головного мозку. Через добу вона померла.

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Поліція відшукала нападника. Ним виявився 33-річний житель Кременчука. Він має вищу освіту, офіційну роботу, дружину та 8-річного сина.

Свій вчинок чоловік пояснив складним матеріальним становищем. Мовляв, набрався швидких кредитів під великі відсотки.

Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення або навіть довічний термін.

Нещодавно схожа ситуація через гроші виникла у Дніпрі. Там хлопець пограбував заправку в спецодязі лікаря швидкої.

Грабіжник змусив працівників заправки лягти на підлогу і забрав з каси близько 2 тис. грн.