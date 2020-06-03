В Днепре рано утром на проспекте Нигояна неизвестный в куртке врача скорой помощи ограбил автомобильную заправку Укрнафта. Инцидент произошел около 4.15.

По словам свидетелей, грабителю около 25 лет, он был одет в длинную красную куртку, которую обычно носят врачи скорой помощи.

У него видели предмет, похожий на пистолет. Забрав деньги, злоумышленник скрылся. Вскоре на место приехала полиция.

По версии правоохранителей, этой ночью до преступления его здесь видели дважды. Придя в третий раз, грабитель вынудил работников заправки лечь на пол и забрал из кассы около 2 тыс. грн.

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Предварительно известно, что силу он применил только по отношению к оператору заправки.

Позже появилась информация о том, что злоумышленника задержали. Недалеко от места преступления на остановке общественного транспорта стоял экипаж патрульной полиции с молодым человеком в наручниках.

Это уже не первый случай, когда злоумышленники используют спецодежду врачей или притворяются ими, чтобы ограбить людей.

Так, в Ровно мошенники в масках и медицинских халатах обокрали пенсионерку. В дом зашли две женщины и заверили, что они из поликлиники, пришли проверять наличие симптомов коронавируса.