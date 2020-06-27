В Винницкой области прямо посреди улицы изнасиловали 15-летнюю школьницу. Девушка как раз возвращалась с вечеринки одноклассников, когда просто в нескольких метрах от дома на землю ее повалил взрослый мужчина.

В тот день компания подростков праздновала на берегу реки окончание учебного года. Ближе к полуночи обеспокоенные родители 15-летнего ребенка начали звонить дочери, чтобы та быстрее возвращалась домой.

Буквально в нескольких метрах от дома девушки догнал ее хорошо знакомый односельчанин.

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Ребенок смог разглядеть особую примету своего обидчика, благодаря которой его сумели задержать.

Что изнасиловал школьницу — задержанный не признает. Мол, просто решил провести 15-летнюю девушку домой. Если экспертиза покажет, что насилие действительно было, подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Недавно в Винницкой области 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою шестилетнюю родственницу.

В полицию обратилась соседка. Выяснилось, что нетрезвый мужчина совершил в отношении шестилетней девочки насильственные действия сексуального характера