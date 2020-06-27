На Вінниччині просто посеред вулиці зґвалтували 15-ти річну школярку. Дівчина саме поверталася з вечірки однокласників, коли просто за кілька метрів від дому на землю її повалив дорослий чоловік.

Того дня компанія підлітків святкувала на березі річки закінчення навчального року. Ближче до півночі стурбовані батьки 15-річної дитини почали телефонувати доньці, аби та швидше поверталася додому.

Буквально за декілька метрів від будинку дівчини наздогнав її добре знайомий односелець.

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Дитина змогла розгледіти особливу прикмету свого кривдника, завдяки якій його таки зуміли затримати.

Що зґвалтував школярку – затриманий не визнає. Мовляв, просто вирішив провести 15-річну дівчину додому. Якщо експертиза покаже, що насильство дійсно було, підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Нещодавно у Вінницькій області 28 річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував свою шестирічну родичку.

До поліції звернулася сусідка. З’ясувалося, що нетверезий чоловік вчинив стосовно шестирічної дівчинки насильницькі дії сексуального характеру