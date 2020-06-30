У Черкаській області чоловік зґвалтував і пограбував сусідку

У Золотоніському районі Черкаської області п’яний чоловік зґвалтував та пограбував свою сусідку.

Зловмисник зайшов до будинку жертви і грубо почав вимагати грошей.

Коли жінка намагалася вигнати його із помешкання, той накинувся на неї із кулаками, а потім зґвалтував.

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Забравши сумочку із грошима, картками та документами, чоловік втік.







Не вистачило на випивку: на Черкащині п’яний чоловік зґвалтував і пограбував сусідку / 2 фотографии

Злочинця затримали вже за годину після того, як постраждала повідомила до поліції.

Зараз жінка із тілесними ушкодженнями перебуває у районній лікарні. Усі викрадені речі знайшлися у будинку нападника.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 152 ((Зґвалтування) та ч.2 ст.186 (Грабіж) КК України.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді ув’язнення терміном до шести років.

Зґвалтування у Львові

Нещодавно Львів сколихнув жахливий інцидент – 18-річний місцевий житель зґвалтував 12-річного хлопчика в одному із парків міста.

Дитина відійшла від батьків і пішла гуляти: поки поліція розшукувала хлопчика, до нього встиг підійти невідомий чоловік та покликати із собою.

За допомогу (поштовхати мопед) педофіл пообіцяв дитині солодку газовану воду. У парку дитина була зґвалтована.

Особу ґвалтівника поліція встановила за декілька годин. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.