В Киеве мужчина зарезал младшего брата во время ссоры. Он не стал никуда убегать и сдался полиции.
Мать братьев рассказала, что они были очень дружные и не понимает, что могло произойти.
Во время убийства она находилась дома и уже собиралась спать. Женщина услышала крик сына и выбежала из комнаты. В коридоре она нашла окровавленное тело.
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По ее словам, нож попал в аорту, поэтому смерть наступила моментально. Рана была не больше 10 мм.
Причина ссоры неизвестна, но мужчины выпивали в это время.
Братья жили с матерью и нигде не работали.
Мужчине за убийство грозит до 12 лет лишения свободы.
Похожая история произошла в селе Соколовка в Черкасской области в марте. Между двумя братьями произошла ссора, которая привела к расправе старшего над младшим.
Братья жили в одном доме и часто дрались и ссорились из-за любви 30-летнего мужчины к алкоголю.
После ссоры старший брат не выдержал, схватил нож и нанес родственнику несколько смертельных ударов ножом.