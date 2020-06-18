В Киеве мужчина зарезал младшего брата во время ссоры. Он не стал никуда убегать и сдался полиции.

Мать братьев рассказала, что они были очень дружные и не понимает, что могло произойти.

Во время убийства она находилась дома и уже собиралась спать. Женщина услышала крик сына и выбежала из комнаты. В коридоре она нашла окровавленное тело.

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По ее словам, нож попал в аорту, поэтому смерть наступила моментально. Рана была не больше 10 мм.

Причина ссоры неизвестна, но мужчины выпивали в это время.

Братья жили с матерью и нигде не работали.

Мужчине за убийство грозит до 12 лет лишения свободы.

Похожая история произошла в селе Соколовка в Черкасской области в марте. Между двумя братьями произошла ссора, которая привела к расправе старшего над младшим.

Братья жили в одном доме и часто дрались и ссорились из-за любви 30-летнего мужчины к алкоголю.

После ссоры старший брат не выдержал, схватил нож и нанес родственнику несколько смертельных ударов ножом.