1 липня в квартирі новобудови по вулиці Глибочицькій у Києві 30-річний син зарізав матір.

Поліцію викликав батько. Він повідомив, що його син, ймовірно вбив матір.

Після прибуття на місце поліцейські виявили в квартирі сина жертви та викликали слідчо-оперативну групу.

Було встановлено, що напередодні батьки приїхали до сина і між ними виник конфлікт.

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30-річний чоловік побив батька, а після кухонним ножем вдарив матір в груди і в бік. Жінка померла на місці. Батькові вдалося втекти з квартири і викликати поліцію.

Зловмисника затримали. З квартири слідчі вилучили ніж зі слідами крові та направили на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.















Батько втік з квартири: у Києві син зарізав матір / 4 фотографии

Вбивство в Києві

1 червня в Києві чоловік зарізав молодшого брата під час сварки. Він не став нікуди тікати і здався поліції.

Мати братів розповіла, що вони були дуже дружні і не розуміє, що могло статися.

Під час вбивства жінка перебувала вдома і вже збиралася спати, коли почула крик сина і вибігла з кімнати. У коридорі вона знайшла закривавлене тіло.