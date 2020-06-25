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Факты / Происшествия

Бил до обморока: в Киеве мужчина выбросил из окна 6-летнего крестника

В Киеве на улице Шолом-Алейхема из окна многоэтажки выпал шестилетний ребенок.

Ночью в полицию поступило сообщение, что из окна упал малолетний ребенок. Мальчика без сознания госпитализировали в больницу с травмами.

Прибывшие на место преступления правоохранители выяснили, что в квартире, где живет ребенок, находились мать и ее друзья. Они были в состоянии алкогольного опьянения.

в Киеве мужчина выбросил из окна ребенка, Нацполиция

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Сначала компания говорила, что ребенок сам выпал из окна. Однако выяснилось, что крестный отец мальчика бил его. Свидетель рассказал что видел, как в комнату заходил мужчина, а после этого вынес его с травмами и без сознания.

Также в комнате были найдены следы крови. За совершенное преступление подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, он задержан.

У пострадавшего ребенка также есть старший брат, которому девять лет. Однако за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей ребенка временно изъяли. Сейчас он под наблюдением врачей.

Недавно в Днепре бездомный изнасиловал и убил 11-летнего мальчика, над которым издевался всю ночь.

Родители сообщили об исчезновении ребенка в полицию: после часов поисков тело мальчика нашли в заброшенном здании на территории психиатрической больницы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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