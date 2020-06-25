В Киеве на улице Шолом-Алейхема из окна многоэтажки выпал шестилетний ребенок.

Ночью в полицию поступило сообщение, что из окна упал малолетний ребенок. Мальчика без сознания госпитализировали в больницу с травмами.

Прибывшие на место преступления правоохранители выяснили, что в квартире, где живет ребенок, находились мать и ее друзья. Они были в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте: 8-летняя девочка, мать и дедушка: в США нашли мертвыми в бассейне целую семью

Сначала компания говорила, что ребенок сам выпал из окна. Однако выяснилось, что крестный отец мальчика бил его. Свидетель рассказал что видел, как в комнату заходил мужчина, а после этого вынес его с травмами и без сознания.

Также в комнате были найдены следы крови. За совершенное преступление подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, он задержан.

У пострадавшего ребенка также есть старший брат, которому девять лет. Однако за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей ребенка временно изъяли. Сейчас он под наблюдением врачей.

Недавно в Днепре бездомный изнасиловал и убил 11-летнего мальчика, над которым издевался всю ночь.

Родители сообщили об исчезновении ребенка в полицию: после часов поисков тело мальчика нашли в заброшенном здании на территории психиатрической больницы.