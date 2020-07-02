В Кривом Роге подросток с друзьями развращал несовершеннолетних сестер

В Кривом Роге правоохранители подозревают троих подростков в совершении сексуальных действий в отношении малолетних девочек. Эта информация сначала появилась на местных ресурсах.

Речь идет якобы о троих друзьях 11, 14 и 16 лет, которые под предлогом поиграть во взрослые игры развращали маленьких девочек. Более того парни снимали на телефон имитацию полового акта с девочками 8 и 9 детьми. Также согласно предварительной информации, один из подозреваемых родной брат обеих жертв.

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В ГУ НП в Днепропетровской области Фактам ICTV рассказали, что личности ребят установили, их опросили в присутствии родителей относительно предполагаемого преступления.

Детали произошедшего должно установить следствие.

Педофил из Винницкой области

В Винницкой области 28-летний пьяный мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку, которая приходится ему родственницей.

Более того, при осуществлении действий сексуального характера мужчина несколько раз ударил ребенка.

Ранее судимого мужчину уже задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.