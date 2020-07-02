У Кривому Розі підліток з друзями розбещував неповнолітніх сестер

У Кривому Розі правоохоронці підозрюють трьох підлітків у скоєнні сексуальних дій щодо малолітніх дівчаток. Ця інформація спочатку з’явилася на місцевих ресурсах.

Йдеться нібито про трьох друзів 11, 14 і 16 років, які під приводом пограти в дорослі ігри розбещували маленьких дівчаток. Ба більше хлопці знімали на телефон імітацію статевого акту з дівчатками 8 і 9 років. Також згідно з попередньою інформацією, один з підозрюваних рідний брат обох жертв.

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В ГУ НП у Дніпропетровській області Фактам ICTV розповіли, що особистості хлопців встановили, їх опитали в присутності батьків щодо передбачуваного злочину.

Деталі події має встановити слідство.

Педофіл з Вінницької області

На Вінниччині 28-річний п’яний чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку, яка доводиться йому родичкою.

Ба більше, під час здійснення дій сексуального характеру чоловік кілька разів ударив дитину.

Раніше судимого чоловіка уже затримали, йому загрожує до 15 років в’язниці.