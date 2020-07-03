ДТП на трассе Киев-Чоп - 11 пострадавших

На автодороге Киев-Чоп микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковушкой Audi. Пострадало 11 человек.
По предварительным данным, Volkswagen выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль, сообщили в полиции Львовской области.
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За медицинской помощью обратились 11 человек. В больнице водитель и две пассажирки Audi.
Также будут лечиться восемь пассажиров микроавтобуса.
ДТП в Польше
Вблизи польского города Богуславице в аварии пострадали 36 человек, среди них граждане Украины. Пассажирский транспорт столкнулся с двумя грузовиками.
23 человека забрали в больницу. Сейчас четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Перевозчик предоставил новый автобус вместо поврежденного. А пассажирам было предоставлено жилье на ночь.