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Факты / Украина / Общество

В Польше в ДТП погибли братья с Ровенщины

Первый секретарь – руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила, что братья из Ровенской области погибли в ДТП, которое произошло на территории Польши.

– Консульское учреждение получило официальную информацию сегодня утром о случае, который имел место вчера в местности Любицы Мазовецкого воеводства. В результате ДТП погибли четыре человека, из них двое – граждане Украины.

Это родные братья из Ровенской области. И двое граждан Польши, – сказала Крыса.

Украинцам было по 28 и 29 лет, полякам – 28 и 23 года.

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Комиссариат полиции устанавливает, что могло стать причиной ДТП. Сейчас открыто уголовное производство по факту аварии.

Родственники погибших украинцев проинформированы об инциденте и уже выехали на место аварии. Транспортировку тел начнут после того, как прокуратура даст разрешение на вывоз.

Пока неизвестно, погибшие украинцы работали в Польше или находились в этой страны по другим причинам.

Ранее в Польше задержали украинцев, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Когда их остановили полицейские, оба попытались дать взятку правоохранителям, что стало еще одной причиной для их ареста.

Источник: tvn24

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