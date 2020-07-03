ДТП на трасі Київ-Чоп - 11 постраждалих

На автодорозі Київ-Чоп мікроавтобус Volkswagen зіткнувся з легковиком Audi. Постраждало 11 людей.

За попередніми даними, Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в легковий автомобіль, повідомили у поліції Львівської області.

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На Львівщині мікроавтобус потрапив у ДТП – більше десятка постраждалих / 3 фотографии

За медичною допомогою звернулись 11 осіб. У лікарні водій та двоє пасажирок Audi.

Також лікуватимуться вісім пасажирів мікроавтобуса.

ДТП у Польщі

Поблизу польського міста Богуславіце в аварії постраждало 36 осіб, серед них громадяни України. Пасажирський транспорт зіткнувся з двома вантажівками.

23 особи забрали до лікарні. Наразі четверо людей перебувають у тяжкому стані.

Перевізник надав новий автобус замість пошкодженого. А пасажирам було надане житло на ніч.