ДТП на трасі Київ-Чоп - 11 постраждалих

На автодорозі Київ-Чоп мікроавтобус Volkswagen зіткнувся з легковиком Audi. Постраждало 11 людей.
За попередніми даними, Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в легковий автомобіль, повідомили у поліції Львівської області.
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За медичною допомогою звернулись 11 осіб. У лікарні водій та двоє пасажирок Audi.
Також лікуватимуться вісім пасажирів мікроавтобуса.
ДТП у Польщі
Поблизу польського міста Богуславіце в аварії постраждало 36 осіб, серед них громадяни України. Пасажирський транспорт зіткнувся з двома вантажівками.
23 особи забрали до лікарні. Наразі четверо людей перебувають у тяжкому стані.
Перевізник надав новий автобус замість пошкодженого. А пасажирам було надане житло на ніч.