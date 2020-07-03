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Факты / Происшествия

Пожар в Киеве: дорогу до Жулян перекрыли, есть угроза взрыва

В Киеве на Воздухофлотском проспекте, 66 возник пожар. Огонь видно на выезде из Киева в сторону Жулян.

По словам очевидцев, огонь возник в месте, где находятся гаражы и ресторан. По предварительной информации, в помещениях есть кислородные баллоны, которые могут взорваться.

Из-за сильного дыма и перекрытого движения люди не могут доехать до аэропорта. На место уже прибыли пожарные.

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Также из-за остановленного движения пробки образовались не только на Воздухофлотском проспекте, но и на подъезде к Международному аэропорту Киев, в частности на улице Медовой.

Пожар в Киеве сегодня на Воздухофлотском проспекте: подробности пожара

Не так давно в Киеве на Позняках горела многоэтажка. Пожар произошел на балконе одной из квартир.

Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Фото: Dreamstime

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