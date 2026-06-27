Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 выразил недовольство Владимиром Путиным и допустил возможность отказа от так называемых анкориджских договоренностей. Речь идет о требованиях РФ относительно контроля над украинским Донбассом в рамках любого мирного соглашения.

Согласно этим договоренностям, американский президент якобы соглашался с требованием Путина о контроле над всем Донбассом в рамках любого мирного соглашения.

Об этом сообщает издание Axios.

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Трамп может отказаться от договоренностей с Путиным

Президент США Дональд Трамп, который встретился с Владимиром Зеленским на саммите G7, а до этого разговаривал с Путиным, заявил, что Украина сейчас “демонстрирует довольно хорошие результаты” в войне.

Двое чиновников, присутствовавших на саммите, сообщили, что Трамп разочарован действиями российского президента и дал понять, что может отказаться от договоренностей, которых они достигли в Анкоридже.

Согласно этим договоренностям, американский президент соглашается с требованием Путина о контроле над всем Донбассом в рамках любого мирного соглашения.

— Трамп скептически относился ко всему, что касается Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то сделает в этом направлении, — сообщил Axios один из чиновников.

Так называемые анкориджские договоренности — термин, который использовали российские официальные лица для описания якобы соглашения с США, достигнутого во время встречи лидеров на Аляске в августе 2025 года.

Оно предусматривало давление на Украину с требованием вывести войска с территории Донбасса, которую Россия не смогла полностью захватить, и лишь после этого — заключение мирного соглашения.

Несмотря на регулярные упоминания со стороны России об “анкориджских договоренностях” как условии переговоров, государственный секретарь Марко Рубио недавно заявил, что никаких реальных договоренностей в Анкоридже достигнуто не было, а речь шла лишь о “выдвижении предложений”.

Как развивались переговоры после саммита на Аляске

Напомним, 16 августа 2025 года президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу на Аляске.

По итогам саммита Трамп заявил, что никаких соглашений стороны не подписали, однако назвал переговоры “очень продуктивными”.

Тогда во время совместной пресс-конференции Путин вновь повторил ключевые кремлевские нарративы, звучавшие с начала полномасштабной войны.

В частности, он говорил о “коренных первопричинах кризиса” и необходимости учитывать “все озабоченности России”.

Позже США подготовили мирный план для Украины и России, состоявший из 28 пунктов.

Документ предусматривал, что Киев должен отказаться от Донбасса, ограничить численность своих Вооруженных сил и согласиться никогда не вступать в НАТО.

В обновленной версии мирного плана Украина отказалась от требований, предусматривавших отвод войск из Донбасса и отказ от членства в НАТО.

В марте Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которые должны исключить новое нападение России, но только в обмен на отказ от Донбасса и вступления в НАТО.

В июне стало известно, что Украина заручилась поддержкой администрации президента США Дональда Трампа для проведения кампании, направленной на принуждение России к содержательным переговорам о завершении полномасштабной войны.

Фото: Владимир Зеленский

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