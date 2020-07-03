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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Києві: дорогу до Жулян перекрили, є загроза вибуху

У Києві на Повітрофлотському проспекті, 66 виникла пожежа. Вогонь видно на виїзді з Києва у бік Жулян.

За словами очевидців, вогонь виник у місці, де знаходяться гаражі і ресторан. За попередньою інформацією, у приміщеннях є кисневі балони, які можуть вибухнути.

Через сильний дим і перекритий рух люди не можуть доїхати до аеропорту. На місце вже прибули пожежники.

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Також через зупинений рух, затори утворилися не тільки на Повітрофлотському проспекті, а й на під’їзді до Міжнародного аеропорту  Київ, зокрема вулиці Медовій.

Пожежа в Києві сьогодні на Повітрофлотському проспекті: подробиці пожежі

Не так давно у Києві на Позняках горіла багатоповерхівка. Пожежа сталася на балконі однієї з квартир.

Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням. На щастя, тоді обійшлося без жертв.

Фото: Dreamstime

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