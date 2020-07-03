Украинская телеведущая Маша Ефросинина занялась делом об изнасиловании в Кагарлыке, в результате которого пострадала 26-летняя Неля Погребицкая. Она будет освещать каждый шаг следствия и ход судебного процесса, чтобы насильники не остались безнаказанными.
По словам телеведущей, в Украине есть практика забывания резонансных дел. Чтобы этого не случилось, звезда будет контролировать дело Нели.
— Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами, а особенно, когда речь идет о зверском поведении людей в погонах! Я требую наказания этих подонков!!! И всем, кто попытается замять это дело, — заявила Маша Ефросинина.
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По словам Маши Ефросининой, делом Нели Погребицкой занимался государственный адвокат, но от этого не было пользы. Сейчас его передали частным. Правозащитники девушки будут добиваться справедливости в суде.
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Что чувствует женщина, когда её жестоко насилуют на протяжении семи часов?? На этот вопрос может ответить Неля Погребицкая. 26 лет. Её вы могли видеть в новостях и прессе о самом громком деле про изнасилование в Кагарлыке… Кто не слышал об этой истории, излагаю коротко : месяц назад двое полицейских в селе Ставы Киевской области попытались заставить Нелю подписать какую-то угодную им заяву (чтобы повысить показатели по раскрываемости). Она отказалась. Сперва они её избили, надев на голову противогаз, потом пытали 4 часа, затем приковали наручниками к батарее; а затем насиловали в течении семи часов как половым образом, так и разными предметами… Этих двух представителей правоохранительных органов сейчас держат в СИЗО, пока ведётся следствие. Нелю до сих пор не осмотрел проф. гинеколог (местные врачи не захотели при ее обращении связываться с полицией).. Предыдущий гос. адвокат только тем и занимался, что таскал девушку по ток-шоу, где её называли шлюхой, самой спровоцировавшей изнасилование ( приветики, наше, сука, беспощадно осуждающее общество, в котором миллионы женщин страдают от насилия, но из-за такого отношения к себе стыдятся об этом заявлять!!). Сегодня Нелей занялись частные адвокаты. И мне удалось с ней встретиться. Я читала документы и экспертизу. Мед. обследованием её я займусь! НО есть одно НО! Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами, а особенно, когда речь идёт о зверском поведении людей в погонах! Я требую наказания этих подонков!!! И всем, кто попытается замять это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на свободу насиловать наших женщин и дочерей (есть уже сведения, что те двое насиловали и мужчин), заявляю, что буду освещать каждый судебный шаг по делу Нели, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия!!! Вы понимаете, что я не могу помочь каждой такой «Неле», физически никак — их по всей Украине миллионы. Но раз у меня появился доступ к этому делу и следствию, обещаю, я не дам этой истории быть замятой хотя бы в публичном поле… #Нелямыстобой #НетНасилию #СтопБезнаказанность #делоКагарлык
Дело об изнасиловании в Кагарлыке
В ночь с 23 на 24 мая 2020 года в Кагарлыкском отделении полиции двое правоохранителей изнасиловали 26-летнюю девушку.
В конце мая двух подозреваемых взяли под стражу, сначала полиция открыла уголовное производство по ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Но потом прокуратура изменила квалификацию на ст. 152 (Изнасилование группой лиц) и ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.