Украинская телеведущая Маша Ефросинина занялась делом об изнасиловании в Кагарлыке, в результате которого пострадала 26-летняя Неля Погребицкая. Она будет освещать каждый шаг следствия и ход судебного процесса, чтобы насильники не остались безнаказанными.

По словам телеведущей, в Украине есть практика забывания резонансных дел. Чтобы этого не случилось, звезда будет контролировать дело Нели.

— Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами, а особенно, когда речь идет о зверском поведении людей в погонах! Я требую наказания этих подонков!!! И всем, кто попытается замять это дело, — заявила Маша Ефросинина.

Читайте: Изнасилование в Кагарлыке: Неле Погребицкой не дали охрану и незаконно допросили сестру

По словам Маши Ефросининой, делом Нели Погребицкой занимался государственный адвокат, но от этого не было пользы. Сейчас его передали частным. Правозащитники девушки будут добиваться справедливости в суде.

Дело об изнасиловании в Кагарлыке

В ночь с 23 на 24 мая 2020 года в Кагарлыкском отделении полиции двое правоохранителей изнасиловали 26-летнюю девушку.

В конце мая двух подозреваемых взяли под стражу, сначала полиция открыла уголовное производство по ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Но потом прокуратура изменила квалификацию на ст. 152 (Изнасилование группой лиц) и ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.