Українська телеведуча Маша Єфросиніна взялася за справу про зґвалтування в Кагарлику, в результаті якого постраждала 26-річна Неля Погребіцька. Вона висвітлюватиме кожен крок слідства і перебіг судового процесу, щоб ґвалтівники не залишилися безкарними.

За словами телеведучої, в Україні є практика забування резонансних справ. Щоб цього не сталося, зірка контролюватиме справу Нелі.

– Гучні справи мають властивість дуже швидко змінюватися іншими гучними справами, а особливо, коли йдеться про звірячу поведінку людей у погонах! Я вимагаю покарання для цих покидьків!!! І всім, хто спробує зам’яти цю справу, – заявила Маша Єфросиніна.

Читайте: Зґвалтування у Кагарлику: Нелі Погребицький не дали охорону і незаконно допитали сестру

За словами Маші Єфросиніної, справою Нелі Погребіької займався державний адвокат, але від цього не було користі. Зараз її передали приватним. Правозахисники дівчини вимагатимуть справедливості у суді.

Справа про зґвалтування в Кагарлику

В ніч з 23 на 24 травня 2020 року у Кагарлицькому відділенні поліції двоє правоохоронців зґвалтували 26-річну дівчину.

Наприкінці травня двох підозрюваних взяли під варту, спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Але потім прокуратура змінила кваліфікацію на ст. 152 (Зґвалтування групою осіб) та ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.