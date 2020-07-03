Українська телеведуча Маша Єфросиніна взялася за справу про зґвалтування в Кагарлику, в результаті якого постраждала 26-річна Неля Погребіцька. Вона висвітлюватиме кожен крок слідства і перебіг судового процесу, щоб ґвалтівники не залишилися безкарними.
За словами телеведучої, в Україні є практика забування резонансних справ. Щоб цього не сталося, зірка контролюватиме справу Нелі.
– Гучні справи мають властивість дуже швидко змінюватися іншими гучними справами, а особливо, коли йдеться про звірячу поведінку людей у погонах! Я вимагаю покарання для цих покидьків!!! І всім, хто спробує зам’яти цю справу, – заявила Маша Єфросиніна.
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За словами Маші Єфросиніної, справою Нелі Погребіької займався державний адвокат, але від цього не було користі. Зараз її передали приватним. Правозахисники дівчини вимагатимуть справедливості у суді.
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Что чувствует женщина, когда её жестоко насилуют на протяжении семи часов?? На этот вопрос может ответить Неля Погребицкая. 26 лет. Её вы могли видеть в новостях и прессе о самом громком деле про изнасилование в Кагарлыке… Кто не слышал об этой истории, излагаю коротко : месяц назад двое полицейских в селе Ставы Киевской области попытались заставить Нелю подписать какую-то угодную им заяву (чтобы повысить показатели по раскрываемости). Она отказалась. Сперва они её избили, надев на голову противогаз, потом пытали 4 часа, затем приковали наручниками к батарее; а затем насиловали в течении семи часов как половым образом, так и разными предметами… Этих двух представителей правоохранительных органов сейчас держат в СИЗО, пока ведётся следствие. Нелю до сих пор не осмотрел проф. гинеколог (местные врачи не захотели при ее обращении связываться с полицией).. Предыдущий гос. адвокат только тем и занимался, что таскал девушку по ток-шоу, где её называли шлюхой, самой спровоцировавшей изнасилование ( приветики, наше, сука, беспощадно осуждающее общество, в котором миллионы женщин страдают от насилия, но из-за такого отношения к себе стыдятся об этом заявлять!!). Сегодня Нелей занялись частные адвокаты. И мне удалось с ней встретиться. Я читала документы и экспертизу. Мед. обследованием её я займусь! НО есть одно НО! Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами, а особенно, когда речь идёт о зверском поведении людей в погонах! Я требую наказания этих подонков!!! И всем, кто попытается замять это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на свободу насиловать наших женщин и дочерей (есть уже сведения, что те двое насиловали и мужчин), заявляю, что буду освещать каждый судебный шаг по делу Нели, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия!!! Вы понимаете, что я не могу помочь каждой такой «Неле», физически никак – их по всей Украине миллионы. Но раз у меня появился доступ к этому делу и следствию, обещаю, я не дам этой истории быть замятой хотя бы в публичном поле… #Нелямыстобой #НетНасилию #СтопБезнаказанность #делоКагарлык
Справа про зґвалтування в Кагарлику
В ніч з 23 на 24 травня 2020 року у Кагарлицькому відділенні поліції двоє правоохоронців зґвалтували 26-річну дівчину.
Наприкінці травня двох підозрюваних взяли під варту, спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Але потім прокуратура змінила кваліфікацію на ст. 152 (Зґвалтування групою осіб) та ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.