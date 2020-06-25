Защитники Нели Погребицкой, которая стала жертвой изнасилования в Кагарлыке, во время пресс-конференции рассказали, как идет расследование, а также о новых фактах и ​​обстоятельствах.

— На сегодняшний день ключевые в этом деле экспертизы, поскольку они доказывают те обстоятельства, на которые ссылаемся мы как защита потерпевшей. Однако прошел месяц, но до сих пор всех нет. Хотя в таких делах дается максимум две недели, — отметила адвокат Елена Сотник и сообщила о назначении дополнительных, которые также важны.

Хронология началась не 24 мая

Адвокат Нели заявила, что мать потерпевшей еще 13 мая подала заявление об угрозах одного из подозреваемых, но она не имела должной реакции.

— Если бы в тот момент полиция отреагировала должным образом, 24 мая вообще бы ничего не случилось, — убеждена адвокат.

Она обратилась к ГБР и прокуратуруе с просьбой расследовать это событие в хронологии, чтобы понять, что на самом деле было — промедление или умышленно прикрытие преступления конкретного полицейского, которое привело к событиям 24 мая.

Сотник заявила о еще одном фигуранте по этому делу — Алле, малолетней сестре Нелли Погребинской.

— Мы соответствующее заявление уже подали. Те же подозреваемые за несколько часов до событий, которые произошли с Нелей, совершали относительно девочки незаконные действия как с несовершеннолетней. Фактически они ее похитили и осуществляли следственные действия без каких-либо оснований, — сказала защитник, отметив, что ждет реакции ГБР.

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Охрана для Нелли Погребицкой

Потерпевшая пришла на пресс-конференцию, однако говорить на камеры отказывается. Адвокаты говорят, что она до сих пор в состоянии стресса, с ней сейчас работают психологи.

К тому же она боится за свою жизнь и своих близких из-за угрозы одного из фигурантов — Николая Кузива.

Поэтому депутаты и адвокаты требуют, чтобы пострадавшей предоставили круглосуточную охрану. Однако правоохранители отказались предоставить охрану.

По их словам, сейчас правоохранители пытаются всячески затормозить дело. Они также считают, что сотрудников отделения Кагарлыкской полиции нужно не отстранять, а увольнять, потому что большинство знали, что там происходит.

Дело переквалифицировали

Несколько дней назад прокуратура изменила квалификацию преступления по делу об изнасиловании в Кагарлыке.

Сейчас Сергея Сулиму и Николая Кузива подозревают по ст. 152 — Изнасилование группой лиц и с. 127 — Пытки.

То есть в деле исчезла статья о превышении служебных полномочий (ст. 365 УКУ).

А началось все 24 мая — в полицию сообщили, что в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя женщина, которую избили и изнасиловали двое полицейских.

За день до этого ее привезли на допрос в качестве свидетеля по делу о краже. На нее надевали противогаз, стреляли из пистолета над головой, а на следующий день отпустили.

ГБР объявило о подозрении 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву. По результатам первого служебного расследования уволили 10 работников полиции.