Жертва пыток Неля Погребицкая рассказала о событиях изнасилования в Кагарлыке полицейскими.

По ее словам, она прибыла в отделение полиции 23 мая в 18.00-19.00, а вышла откуда только 24 мая в 4.00.

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26-летняя девушка рассказала, что все началось с того, что в селе Ставы, где она проживает, произошло ограбление магазина. Ее вызвали для дачи показаний в Кагарлыкское отделение полиции, однако она так и не поняла, почему ее.

— Сидели все вместе у Миши (сосед, который отвозил девушку в отделение — Ред.) целый вечер. Игорь из соседнего села принес бутылку коньяка, бутылку водки и сигареты. На следующий день оказалось, что кто-то ограбил магазин, и все подумали на Игоря. Он имел репутацию мелкого вора, поэтому на него все и подумали. Миша пришел ко мне и сказал, что нужно дать показания. Чего ко мне, я не поняла. Зато я сказала, что была у него дома, мы сидели все вместе и я никуда не выходила. На что он все равно сказал, что нужно ехать в отделение полиции, — рассказала Неля.

По ее словам, с одним из подозреваемых — Николаем Кузивом у них был конфликт.

— Я помню, что как-то сидели в Миши дома, он приехал (Николай Кузива — Ред.), зашел в дом. Сказал всем убираться, потому что он здесь хозяин, все вышли, а я долго собиралась из-за малого.

Тогда он ко мне подошел, взял за подбородок и сказал мне, чтобы я смотрела ему в глаза и он мне позвонит. Если я не выйду к нему, он отметил, где он работает и что может сделать, — отметила 26-летняя девушка.

Неля Погребицкого сообщила, что с ней издевались два полицейских, другие сотрудники отделения слышали все, но не помогли.

Сначала Николай Кузив зашел в кабинет и достал противогаз и надел на девушку. По ее словам, она не помнит или он ей разбил нос после того, как снял противогаз или к. А потом повел ее в туалет.

— Я посмотрела в зеркало — вся в крови. Кузив сказал, чтобы я умылась, а воды не было. Пришлось вытираться одеждой, — рассказала Неля.

Также потерпевшая отметила, что Николай Кузив бил ее, угрожал пистолетом, зажигалкой и электрошокером.

После этого пришел Сергей Сулима. Он завел девушку в другой кабинет, где был диван и приказал раздеваться.

— Я думала, бить, что ли будет. А он меня около 2.00 ночи завел в кабинет, где был диван и сказал мне раздеваться. Я говорила, что не буду, просила отпустить, ведь меня дома ребенок ждет. А он цеплялся и сказал, что я должна делать все, что он скажет, — рассказала девушка.

По словам жертвы изнасилования в Кагарлыке, Николай Кузив ушел из отделения около 2.00, а Сергей Сулима отпустил ее в 4.00.

После этого она побежала в парк и начала звонить своему соседу Михаилу, чтобы он забрал ее. Только дома она рассказала своей маме о пытках и изнасиловании.

25 июня полиция Киевской области сообщила, что готова предоставить Нелле Погребицкой круглосуточную охрану.

Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевской области Андрей Небытов 17 июня. Для немедленного вызова полиции в доме женщины была установлена ​​тревожная кнопка.

23 июня прокуратура изменила квалификацию преступления по делу изнасилования в Кагарлыке. Сейчас Сергея Сулима и Николая Кузива подозревают по ст. 152 (Изнасилование группой лиц) и с. 127 (Пытки) УК Украины.

Предыдущая ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины исчезла из квалификации.

Оба подозреваемых в конце мая взяли под стражу, а также уволили около 10 работников Кагарлыкского отделение полиции.

Преступление произошло в ночь с 23 на 24 мая. 26-летняя женщина обратилась в больницу и сообщила о пытках и изнасиловании местными работниками полиции.