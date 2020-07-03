Як аферисти відбирають квартири – нова схема

У зоні ризику – мешканці квартир, які зареєстровані на кількох власників. Шахраї купують частину і заселяють свого агента, а той за гроші робить життя інших власників нестерпним.

Жертвою аферистів стала власниця трикімнатної квартири на столичному Печерську. Киянка боїться повертатися додому, бо новий сусід вже розтрощив туалет та ванну, вирвав двері, а на кухні – бруд, зіпсовані продукти, сморід і таргани.

28-річний чоловік спить на балконі, а в туалет ходить у коридорі.

У таких умовах жінка живе вже чотири місяці. Пекло почалося, коли рідна сестра раптово продала свою кімнату в квартирі, яка дісталася їм від батьків-художників.

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Вона розповіла, що сусід одразу запропонував купити її частку за смішні гроші – 50 тис. грн, хоча жодних прав на цю частину не має.

Коли жінка відмовилася – її почали виживати з дому. За це її сусід отримує зарплату.

Правозахисник Анатолій Остапенко каже, що це добре відпрацьована шахрайська схема.

– Працюють групи специфічного направлення. Купують частини, і тоді вже на викуплену частку заселяють таких як Тарас, котрі створюють неймовірні умови, розбивають всю квартиру, ламають комунікації, стояки. Таргани, котики – усе йде в хід. Створюється пресинг, – наголосив він.

Остапенку вдалося з’ясувати, що підсадний мешканець сам колись був успішним ріелтором, але через наркотики життя дало тріщину. Більш того, у нього відібрав квартиру той, хто нині його найняв.

Новий власник кімнати від зустрічі відмовляється та вигадує неймовірні історії про квартиранта.

А жінка вже написала кілька заяв у поліцію та прокуратуру і планує через суд скасувати договір купівлі-продажу. Каже, що сестра навіть не запропонувала їй викупити свою частку, як має бути за законом.

Як шахраї крадуть гроші з карток

Існує три поширені схеми шахрайства з банківськими картками, коли аферисти спустошують ваші рахунки: