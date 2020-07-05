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Факты / Происшествия

В Новой Каховке горит пятиэтажка

В Новой Каховке Херсонской области горит пятиэтажка. Сначала загорелась одна из квартир на верхнем этаже. Далее пламя перекинулось на шиферную крышу.

Дом весь охвачен пламенем. Людей эвакуировали, жертв и пострадавших нет. В ГСЧС сообщили, что угрозы распространения огня на квартиры также нет.

  • Пожар в Новой Каховке: подробности пожара
  • Пожар в Новой Каховке: подробности пожара
  • Пожар в Новой Каховке: подробности пожара
  • Пожар в Новой Каховке: подробности пожара
  • Пожар в Новой Каховке: подробности пожара
  • Пожар в Новой Каховке: подробности пожара
  • Пожар в Новой Каховке: подробности пожара
  • Пожар в Новой Каховке: подробности пожара
В Новой Каховке горит пятиэтажка / 4 фотографии

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Квартиру мог поджечь мужчина, который поссорился со своей женой, сообщил сайт novakahovka.city.

Информацию о пожаре подтвердил начальник управления ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный.

— Пожар локализован в 16.16, продолжается тушение, — заявил он.

Пожар в Киеве

3 июля в Киеве на Воздухофлотском проспекте загорелись гаражи и ресторан.

Из-за сильного дыма перекрыли движение по проспекту и в аэропорту. Поэтому киевляне вынуждены были стоять в пробках.

Источник: novakahovka.city

Фотоnovakahovka.city

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