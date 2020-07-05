Пожежа у Новій Каховці: подробиці пожежі

У Новій Каховці Херсонської області палає п’ятиповерхівка. Спершу загорілась одна з квартир, на горішньому поверсі. Далі полум’я перекинулося на шиферний дах.

Будинок весь охоплений полум’ям. Людей евакуювали, жертв та постраждалих немає. У ДСНС повідомили, що загрози розповсюдження вогню на квартири також немає.















У Новій Каховці горить п’ятиповерхівка / 4 фотографии

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Квартиру міг підпалити чоловік, який посварився зі своєю жінкою, повідомив сайт novakahovka.city.

Інформацію про пожежу підтвердив начальник управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Чорний.

– Пожежу локалізовано о 16.16, продовжується гасіння, – заявив він.

Пожежа у Києві

3 липня у Києві на Повітрофлотському проспекті загорілись гаражі і ресторан.

Через сильний дим перекрили рух по проспекту та у аеропорті. Через це кияни змушені були стояти у заторах.

Джерело: novakahovka.city

Фото: novakahovka.city