Пожежа у Новій Каховці: подробиці пожежі

У Новій Каховці Херсонської області палає п’ятиповерхівка. Спершу загорілась одна з квартир, на горішньому поверсі. Далі полум’я перекинулося на шиферний дах.
Будинок весь охоплений полум’ям. Людей евакуювали, жертв та постраждалих немає. У ДСНС повідомили, що загрози розповсюдження вогню на квартири також немає.
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Квартиру міг підпалити чоловік, який посварився зі своєю жінкою, повідомив сайт novakahovka.city.
— ХреНоваяКаховка (@tarpan07) July 5, 2020
Інформацію про пожежу підтвердив начальник управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Чорний.
– Пожежу локалізовано о 16.16, продовжується гасіння, – заявив він.
Пожежа у Києві
3 липня у Києві на Повітрофлотському проспекті загорілись гаражі і ресторан.
Через сильний дим перекрили рух по проспекту та у аеропорті. Через це кияни змушені були стояти у заторах.
Джерело: novakahovka.city
Фото: novakahovka.city