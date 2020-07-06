В станице Баговской Краснодарского края 27-летняя женщина задушила ребенка из-за того, что он громко слушал музыку.

9-летний мальчик пришел в дом, где женщина проживала с его дядей и включил громко музыку.

Россиянка начала переживать, что он разбудит ее детей.

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Она поссорилась с мальчиком и задушила его, а после скрыла следы убийства.

Инцидент произошел 10 мая 2019 года. Долгое время ребенок числился среди пропавших без вести. Его искали сотни волонтеров и полицейских.

Женщину арестовали по подозрению в убийстве несовершеннолетнего.

Убийство на Прикарпатье

В 2018 году на Прикарпатье мать задушила и сожгла своего ребенка из-за того, что он кричал и мешал ей спать.

После женщина с помощью родителей попыталась переложить вину на мужа, который якобы похитил младенца.

Источник: СК России по Краснодарскому краю