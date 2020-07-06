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Факти / Надзвичайні події

Голосно слухав музику: у Росії жінка вбила 9-річного хлопчика

У Станиці Багівській Краснодарського краю 27-річна жінка задушила дитину через те, що вона голосно слухала музику.

9-річний хлопчик прийшов в будинок, де жінка проживала з його дядьком, і включив голосно музику.

Росіянка почала переживати, що він розбудить її дітей.

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Вона посварилася з хлопчиком і задушила його, а після приховала сліди вбивства.

Інцидент стався 10 травня 2019 року. Довгий час дитина значилася серед зниклих безвісти. Її шукали сотні волонтерів і поліцейських.

Жінку заарештували за підозрою у вбивстві неповнолітнього.

Вбивство на Прикарпатті

У 2018 році на Прикарпатті мати задушила і спалила свою дитину через те, що він кричав і заважав їй спати.

Опісля жінка за допомогою батьків спробувала перекласти провину на чоловіка, який нібито викрав немовля.

Джерело: СК Росії у Краснодарському краї

Фото: Dreamstime

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