У Станиці Багівській Краснодарського краю 27-річна жінка задушила дитину через те, що вона голосно слухала музику.
9-річний хлопчик прийшов в будинок, де жінка проживала з його дядьком, і включив голосно музику.
Росіянка почала переживати, що він розбудить її дітей.
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Вона посварилася з хлопчиком і задушила його, а після приховала сліди вбивства.
Інцидент стався 10 травня 2019 року. Довгий час дитина значилася серед зниклих безвісти. Її шукали сотні волонтерів і поліцейських.
Жінку заарештували за підозрою у вбивстві неповнолітнього.
Вбивство на Прикарпатті
У 2018 році на Прикарпатті мати задушила і спалила свою дитину через те, що він кричав і заважав їй спати.
Опісля жінка за допомогою батьків спробувала перекласти провину на чоловіка, який нібито викрав немовля.
Джерело: СК Росії у Краснодарському краї