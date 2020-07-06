Не поделили дорогу: на Одесчине дальнобойщик избил мужчину на глазах у полиции

В Одесской области водитель легковушки и дальнобойщик не поделили дорогу и едва не совершили ДТП.

Остановив свои машины мужчины вышли выяснить отношения, но экспрессивный молодой водитель фуры не рассчитал силы и нанес 60-летнему Александру сильный удар, от чего тот потерял сознание.

По словам очевидцев, весь инцидент видела полиция, а когда приехали медики, правоохранители почему-то умолчали о драке.

Александр якобы сказал, что претензий к своему обидчику не имеет, поэтому полицейские отпустили дальнобойщика. Пациент, хотя и был в сознании, но едва произносил слова. Пострадавшего госпитализировали и врачи срочно созвали консилиум.

Его транспортировали в областной центр нейрохирургии, потому что подозревали кровоизлияние в мозг — диагноз подтвердился. Врачи почти три недели боролись за жизнь Александра Подруцького, но спасти его так и не смогли.

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В телефонном разговоре с сыном потерпевшего нападающий сказал, что просто был на эмоциях и дал пощечину мужчине.

Правоохранители не сообщили, переквалифицируют ли статью, поскольку жертва погибла. Единственное, что стало известно — дальнобойщику суд назначил домашний арест.

В Польше автобус врезался в грузовик

31 украинец пострадал в ДТП близ города Богуславице Силезского воеводства. Там автобус столкнулся с двумя грузовиками.

У грузовика на ходу отлетело колесо, транспорт выбросило на правую полосу, где ехал автобус. Грузовик ударил пассажирский лайнер, который вылетел на дорогу и врезался в другую фуру.

16 украинцев до сих пор в больнице города Богуславице.