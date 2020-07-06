Не поділили дорогу: на Одещині далекобійник побив чоловіка на очах у поліції

На Одещині водій легковика та далекобійник не поділили дорогу та ледь не вчинили ДТП.
Зупинивши свої машини чоловіки вийшли вияснити стосунки, але експресивний молодий водій фури не розрахував сили і завдав 60-річному Олександру сильного удару, від чого той знепритомнів.
За словами очевидців, увесь інцидент бачила поліція, а коли приїхали медики, правоохоронці чомусь змовчали про бійку.
Олександр начебто сказав, що претензій до свого кривдника не має, тому поліцейські відпустили далекобійника. Пацієнт, хоча і був при тямі, але заледве вимовляв слова. Потерпілого госпіталізували і лікарі терміново скликали консиліум.
Його транспортували в обласний центр нейрохірургії, бо підозрювали крововилив у мозок – діагноз підтвердився. Лікарі майже три тижні боролися за життя Олександра Подруцького, але врятувати його так і не змогли.
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У телефонній розмові із сином потерпілого нападник сказав, що просто був на емоціях і тільки дав ляпаса чоловікові.
Правоохоронці не повідомили чи статтю перекваліфікують, оскільки жертва загинула. Єдине, що стало відомо – далекобійникові суд призначив домашній арешт.
У Польщі автобус врізався у вантажівку
31 українець постраждав у ДТП поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства. Там автобус зіткнувся з двома вантажівками.
У вантажівки на ходу відлетіло колесо, транспорт викинуло на праву смугу, де їхав автобус. Вантажівка вдарила пасажирський лайнер, який вилетів на дорогу та врізався у іншу фуру.
16 українців досі у лікарні міста Богуславіце.