Лісові пожежі у Луганській області і Смоляниново - ВІДЕО і ФОТО пожеж

У Луганській області продовжують горіти ліси. Через поривчастий вітер (до 25 м/с) та високу температуру повітря (+38) вогонь розповсюдився на село Смолянинове Новоайдарського району.

За попередньою інформацією МВС, загинули четверо людей, ще дев’ятеро госпіталізовані до лікарні.

Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у селі Смолянинове.



































Лісові пожежі в Луганській області – перші фото і відео / 9 фотографий

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До гасіння пожежі залучили 361 людину та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 310 людей особового складу та 66 одиниць техніки.

Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 рятувальників з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також вогнеборці ліквідовують пожежу поблизу села Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва (квартал 79), площа якої становить близько 40 га.

До гасіння залучено 63 людини та 16 одиниць техніки.

Лісові пожежі у Луганській області виникли на території 85 га. Через розповсюдження вогню мешканців селищ Вовче та Смолянинове почали евакуйовувати.

Наразі триває ліквідація пожежі.

Фото: ДСНС, поліція Луганської області