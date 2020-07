Пожары в Сибири в 2019 году длились с июня по сентябрь и приобрели очень масштабный характер.

Возгорания сконцентрировались в Якутии , Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Пожары стали одними из самых масштабных за последние 20 лет, а площадь, которую охватил огонь, превысила 5 млн гектаров только к началу августа, а в общем составила почти 15 млн гектаров.

Причиной такой катастрофы стала жара и аномально высокая температура для региона.

В 2020 году ситуация с лесными пожарами в Сибири начала повторяться — огонь вновь охватывает большие территории.

Что происходит в регионе сейчас, читайте в материале Фактов ICTV.

В июне 2020 года Сибирь охватила вторая волна лесных пожаров. По состоянию на начало июля, огонь охватил уже более 3 млн гектаров.

Уже сейчас пожары 2020 года побили рекорд по выбросу углекислого газа в атмосферу пожаров в 2019 году.

В Красноярском крае и Иркутской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Правительство красноярского края заявляет, что основная часть пожаров сконцентрирована в труднодоступных территориях, однак у них уже есть наготове тысяча человек для борьбы огнем.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации (КЧС) анализировала ситуацию и на протяжении всего июня настаивала на нецелесообразности тушения части лесных пожаров.

Однако все документы по этому делу были опубликованы разом только 29 июня.

Так, КЧС утверждает, что затраты составят более 32 млн рублей, а урон — 0 рублей.

Аналогичная ситуация была год назад, когда пожары в Сибири было “экономически не выгодно тушить”.

Недавно научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы Copernicus Марк Паддингтон обнародовал данные, что смог от лесных пожаров в Сибири может дойти и до Северного полюса.

A long smoke plume from #Siberia #wildfires was predicted to reach the North Pole in forecasts of aerosol optical depth & total column carbon monoxide initialized at 00z on 1 July 2020 from the #Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://t.co/rZyxBH5Ae7 #ArcticFires pic.twitter.com/5Q3upD31Cl

— Mark Parrington (@m_parrington) July 2, 2020