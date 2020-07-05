Пожары в Сибири в 2019 году длились с июня по сентябрь и приобрели очень масштабный характер.

Возгорания сконцентрировались в Якутии , Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Пожары стали одними из самых масштабных за последние 20 лет, а площадь, которую охватил огонь, превысила 5 млн гектаров только к началу августа, а в общем составила почти 15 млн гектаров.

Причиной такой катастрофы стала жара и аномально высокая температура для региона.

В 2020 году ситуация с лесными пожарами в Сибири начала повторяться — огонь вновь охватывает большие территории.

Что происходит в регионе сейчас, читайте в материале Фактов ICTV.

Вторая волна пожаров

В июне 2020 года Сибирь охватила вторая волна лесных пожаров. По состоянию на начало июля, огонь охватил уже более 3 млн гектаров.

Уже сейчас пожары 2020 года побили рекорд по выбросу углекислого газа в атмосферу пожаров в 2019 году.

В Красноярском крае и Иркутской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Правительство красноярского края заявляет, что основная часть пожаров сконцентрирована в труднодоступных территориях, однак у них уже есть наготове тысяча человек для борьбы огнем.

Почему пожары не тушат

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации (КЧС) анализировала ситуацию и на протяжении всего июня настаивала на нецелесообразности тушения части лесных пожаров.

Однако все документы по этому делу были опубликованы разом только 29 июня.

— Учитывая отсутствие угрозы перехода пожара на населенные пункты, а также превышение прогнозируемых затрат на тушение лесного пожара, над размером прогнозируемого вреда, … комиссия решила прекратить работы по тушения лесного пожара, — указано в решении комиссии.

Так, КЧС утверждает, что затраты составят более 32 млн рублей, а урон — 0 рублей.

Аналогичная ситуация была год назад, когда пожары в Сибири было “экономически не выгодно тушить”.

Что говорят эксперты

Недавно научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы Copernicus Марк Паддингтон обнародовал данные, что смог от лесных пожаров в Сибири может дойти и до Северного полюса.

A long smoke plume from #Siberia #wildfires was predicted to reach the North Pole in forecasts of aerosol optical depth & total column carbon monoxide initialized at 00z on 1 July 2020 from the #Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://t.co/rZyxBH5Ae7 #ArcticFires pic.twitter.com/5Q3upD31Cl — Mark Parrington (@m_parrington) July 2, 2020

Читайте: Пожары в Сибири: дым скоро достигнет Северного полюса

Российское отделение Greenpeace акцентирует внимание на том, что пожары 2019 года ничему так и не научили властей.

— Из пожарной катастрофы 2019 года власти не извлекли никаких уроков, и это бедствие в лесах Сибири и Дальнего Востока с большой вероятностью снова повторится. Лесные массивы будут охвачены огнем, а в города и посёлки в сотнях и тысячах километров от пожаров вновь придет едкий и дым.

Помимо этого Greenpeace утверждает, что ситуация в Сибири свидетельствует о климатической чрезвычайной ситуации.

— Этим летом Сибирь чрезвычайно страдает от различных последствий изменения климата: жары, разливов нефти, вызванных оттаиванием вечной мерзлоты и бушующими лесными пожарами. Это явное свидетельство климатической чрезвычайной ситуации!

This summer Siberia is extremely suffering from various consequences of climate change: heat waves, oil spills caused by permafrost thawing and raging forest fires. It is a clear evidence of a climate emergency! #Siberia #forestfire #ClimateEmergency pic.twitter.com/qK0GiIi3uD — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) July 3, 2020

Более того, еще в мае ученые Сибирского отделения РАН предупреждали, что лесные пожары могут способствовать распространению коронавируса.

Пожары в Арктике

Ученые предупреждают, что спящие “зомби-пожары”, разбросанные по всему арктическому региону — остатки рекордных пожаров прошлого года — могут ожить после необычайно теплой и сухой весны.

Источник: Красноярский край, Greenpeace.