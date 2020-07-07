В ночь с 6 на 7 июля в Черкасской области на трассе Киев-Знаменка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля МAN с цистерной, полной топлива. Один человек погиб.
По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате бензовоз перевернулся, горючее вытекло и мгновенно вспыхнуло. Спасатели оперативно прибыли на место аварии и полтора часа ликвидировали пожар.
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Из искореженного автомобиля они достали тело 25 летнего водителя, его с ожогами госпитализировали в больницу. Мужчину не удалось спасти.
Во Львове на окружной дороге произошло смертельное ДТП.
26-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением, выехал на кольцо, а затем влетел в дерево.
В результате один человек погиб, еще трое госпитализированы в больницу с травмами.