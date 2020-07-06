В результате ДТП на окружной дороге Львова один человек погиб, трое госпитализированы.

По данным полиции во Львовской области, авария произошла около 3.50 на автодороге Западный обход города Львова в селе Зымна Вода Пустомитовского района.

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26-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на кольцо. После чего он въехал в электроопору и столкнулся с деревом.

Вследствии ДТП погиб один пассажир, личность которого еще устанавливают. Двух девушек 17 и 25 лет, а также водителя госпитализировали.

Также полиция утверждает, что львовянин, который был за рулем автомобиля Audi, был пьян и его задержат по ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.







ДТП вблизи Львова: один человек умер, трое госпитализированы / 2 фотографии

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