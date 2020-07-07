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Факти / Надзвичайні події

Перекинувся і загорівся: на Черкащині бензовоз злетів у кювет, водій загинув

У ніч з 6 на 7 липня у Черкаській області на трасі Київ-Знам’янка сталася смертельна ДТП за участю автомобіля МAN з цистерною, повною пального. Одна людина загинула.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

У результаті бензовоз перекинувся, пальне витекло та миттєво спалахнуло. Рятувальники оперативно прибули на місце аварії та півтори години ліквідовували пожежу.

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З понівеченого автомобіля вони дістали тіло 25 річного водія, з опіками його госпіталізували до лікарні. Чоловіка не вдалося врятувати.

У Львові на окружній дорозі сталася смертельна ДТП.

26-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням, виїхав на кільце, а потім влетів у дерево.

У результаті одна людина загинула, ще трьох госпіталізували до лікарні з травмами.

Джерело: ДСНС

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