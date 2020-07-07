Українець як позаштатний співробітник ГРУ Росії з 2014 року був одним із кураторів керівництва “ДНР”.

Він брав участь у створенні так званого розвідувального управління псевдореспубліки, а також керував агентурною мережею, яка готувала теракти та диверсії в Україні.

Чоловіка затримали у Києві співробітники СБУ. Офіс генпрокурора інкримінує йому ч.1 ст. 258-3 ККУ, тобто створення терористичної організації. На черзі – оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

У розпорядженні слідства є записи розмов затриманого, які доводять причетність представників так званої розвідки “ДНР” до збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у липні 2014 року.

Читайте: Хакери продавали дані українців від 1 тис. грн. до $10 тис. – кіберполіція

У записах, зокрема, фігурують директор ФСБ Олександр Бортніков та його заступники, помічник президента РФ Владислав Суркова, а також ватажки “ДНР” Олександр Захарченко та Олександр Бородай.

Серед записів – розмови із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний Хмурий) та Леонідом Харченком (позивний Крот), яких перебуває у міжнародному розшуку у справі катастрофи MH17.

У Хмельницькому 7 липня СБУ затримала колишнього співробітника податкової, який організував злочинну групу, що передавала замовникам дані з обмеженим доступом із баз ДФС.

Серед його спільників – чинні співробітники податкової служби.

Секретна інформація могла передаватися також у “ДНР” і “ЛНР”.