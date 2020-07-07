В Хмельницком СБУ обнаружила канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы.

По данным следствия, бывший сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом с автоматизированных информационных баз ДФС.

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В состав такой группы входили действующие работники налоговой службы.

Сейчас правоохранителями был задержан организатор преступной группы во время передачи информации по ст. 208 УПК Украины. Также сотрудниками СБУ проверяется информация об использовании этого канала представителями “ДНР” и “ЛНР”.

Во время обысков было изъято компьютерную технику и флэш-накопители, содержащие информацию с ограниченным доступом.

Дело возбуждено по ст. 361-2 (Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом), ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах) УК Украины.

Организаторам сообщено о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить сообщников с ДФС и налоговой.















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Передача персональных данных

В Черновцах киберполиция задержала 17-летнего парня, который похищал и продавал персональные данные граждан из разных стран мира.

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