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Факти / Надзвичайні події

У Луганській області горять ліси, мешканців двох селищ евакуйовують

У Луганській області в Новоайдарському районі горять ліси. Площа займання становить 85 га.

Саму пожежу вже локалізували, але триває її ліквідація. Через поривчастий вітер виникло ще декілька осередків лісових пожеж, які розповсюдилися лісом до житлового сектору селищ Вовче та Смолянінове Новоайдарського району.

Наразі мешканців цих населених пунктів евакуйовують.

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За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще дев’ятьох госпіталізували до лікарні. Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у селі Смолянинове.

До гасіння залучено 361 людей та 85 одиниць техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 людей з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

  • Пожежа в Луганській області: подробиці пожежі
  • Пожежа в Луганській області: подробиці пожежі
  • Пожежа в Луганській області: подробиці пожежі
  • Пожежа в Луганській області: подробиці пожежі
  • Пожежа в Луганській області: подробиці пожежі
  • Пожежа в Луганській області: подробиці пожежі
  • Пожежа в Луганській області: подробиці пожежі
  • Пожежа в Луганській області: подробиці пожежі
У Луганській області горять ліси, мешканців двох селищ евакуйовують / 4 фотографии

Масштабні лісові пожежі в Україні востаннє фіксували навесні цього року. Тоді найбільше постраждали Житомирська та Київська області.

На думку експертів, такі пожежі були вчені навмисне. Щоб розслідувати причини лісових пожеж, Верховна Рада планує створити спільну робочу групу.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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